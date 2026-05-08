Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 8 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

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