Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 6 de febrero prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 12% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

