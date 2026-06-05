Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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