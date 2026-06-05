Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Guadalajara