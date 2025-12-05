Viernes, 05 de Diciembre 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 5 de diciembre informa que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

