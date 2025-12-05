Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 5 de diciembre informa que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 8 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala