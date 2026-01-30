Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 30 de enero informa que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

