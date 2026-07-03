Viernes, 03 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 3 de julio informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Chapala
Clima en El Salto
Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa

Temas

  • Clima en Tlajomulco de Zúñiga
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones