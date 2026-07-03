Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 3 de julio informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa