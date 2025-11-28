Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 28 de noviembre anticipa que estará con algo de nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

