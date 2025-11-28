Viernes, 28 de Noviembre 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 28 de noviembre anticipa que estará con algo de nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

