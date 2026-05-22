Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 22 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se establece, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa