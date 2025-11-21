Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 21 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 22 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 26 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

