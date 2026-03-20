Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 20 de marzo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 20 de marzo prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 25 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 26 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 27 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

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