Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 2 de enero informa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11