Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 2 de enero determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

