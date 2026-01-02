Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 2 de enero determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tonalá