Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Chapala para este viernes 2 de enero prevé que estará con muy nuboso con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

