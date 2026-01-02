Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 2 de enero determina que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 8% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

