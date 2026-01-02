Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 2 de enero determina que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 8% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga