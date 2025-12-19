Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 19 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 4 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Ciudad de México