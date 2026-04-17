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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 17 de abril prevé que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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