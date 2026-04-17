Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 17 de abril prevé que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 15%.Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos