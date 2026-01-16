Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 16 de enero informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 60% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

