Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 15 de mayo determina que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

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