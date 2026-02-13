Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 13 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se informó, el clima presenta un 30% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

