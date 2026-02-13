Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 13 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se informó, el clima presenta un 30% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque