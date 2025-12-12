Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 12 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

