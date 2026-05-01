Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 1 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 14%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala