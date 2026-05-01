Viernes, 01 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 1 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 14%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala

Temas

  • Clima en Tlajomulco de Zúñiga
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones