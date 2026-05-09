Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 9 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

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