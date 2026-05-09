Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 9 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México