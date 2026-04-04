Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 4 de abril determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Chapala