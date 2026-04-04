Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 4 de abril determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

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Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

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Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

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