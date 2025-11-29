Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 29 de noviembre prevé que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

