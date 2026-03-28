Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 28 de marzo determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tonalá