Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 28 de marzo determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

