Jalisco |

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 28 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

