Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 28 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11