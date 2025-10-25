Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 25 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 26 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

