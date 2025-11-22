Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 22 de noviembre informa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 29 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

