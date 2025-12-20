Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 20 de diciembre informa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

