Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 20 de diciembre informa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

