Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 2 de mayo prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 11%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

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