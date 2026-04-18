Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 18 de abril determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

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