Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 17 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

