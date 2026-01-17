Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 17 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto