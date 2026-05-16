Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 16 de mayo informa que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos