Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 16 de mayo informa que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

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