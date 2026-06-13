Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 13 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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