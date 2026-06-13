Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 13 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta