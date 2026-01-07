Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 7 de enero prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 9 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Domingo 11 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

