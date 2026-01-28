Miércoles, 28 de Enero 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 28 de enero determina que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

