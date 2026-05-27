Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 27 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 22%.Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Domingo 31 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá