Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 24 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11