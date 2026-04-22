Miércoles, 22 de Abril 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 22 de abril anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 15% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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