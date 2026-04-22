Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 22 de abril anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 15% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla