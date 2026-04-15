Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 15 de abril determina que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta