Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos