Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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