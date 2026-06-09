Martes, 09 de Junio 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 9 de junio informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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