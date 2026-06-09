Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 9 de junio informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Guadalajara