Martes, 30 de Junio 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 30 de junio determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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