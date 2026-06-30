Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 30 de junio determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Mazamitla