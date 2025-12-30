Martes, 30 de Diciembre 2025

Jalisco |

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 30 de diciembre informa que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

