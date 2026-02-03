Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 3 de febrero determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

