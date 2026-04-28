Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 28 de abril anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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