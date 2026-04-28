Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 28 de abril anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala