Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 24 de febrero prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

