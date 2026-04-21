Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 21 de abril informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se anuncia, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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