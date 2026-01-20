Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 20 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 22 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

