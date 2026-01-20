Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 20 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Jueves 22 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey