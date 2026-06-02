Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 2 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Domingo 7 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Cancún