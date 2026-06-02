Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 2 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

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Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

