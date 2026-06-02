Martes, 02 de Junio 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 2 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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